"Surreëel, absurd, van de pot gerukt" STVV kijkt naar VAR na 4de gelijkspel 20 augustus 2018

De coach van STVV vragen wat hij dacht van het afgekeurde doelpunt van Bezus na tussenkomst van de VAR hoefde niet. Hij kwam er zelf mee naar buiten. Brys: "Surreëel. Absurd. Van de pot gerukt. Ik denk niet dat de VAR in het leven werd geroepen om zulke doelpunten af te keuren. Een nipte buitenspelstand van Buya net voorbij de middenlijn wordt minuten later aangewend om de 1-2 te annuleren die Bezus in zijn eentje maakte. Ik denk mij een fase te herinneren waarbij voorafgaandelijk buitenspel door de VAR buiten beschouwing werd gelaten. De penaltygoal van Mpoku in Standard - Gent? Nu je 't zegt, die is het."

