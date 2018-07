"Supporteren in stilte. Tot ze scoren..." Utrecht, Nederland 02 juli 2018

Ook Café Olivier in het Nederlandse Utrecht supportert voor België, zij het in stilte. In de kroeg kunnen Duivels-fans de match volgen via draadloze koptelefoons. "Zo krijgen ze wel de sfeer en het commentaar mee en hebben de andere klanten er geen last van", zegt zaakvoerder Johan Schmit. En wat met het gejuich als de Belgen scoren? "Dan gaan de decibels wel even de hoogte in, ja. (lacht)" (YDS)

HLN