'Supersenior' en sprintbom André Strubbe (90) overleden 08 augustus 2018

00u00 0

De 90-jarige atleet André Strubbe (foto) is maandagnacht overleden aan de gevolgen van een beroerte. De man getuigde vorig jaar nog in onze krant over zijn atletiekpassie in de reeks 'Supersenioren'. Op zijn 40ste begon hij te sporten, nadat zijn dokter hem verplichtte zijn levensstijl te veranderen. Hij schoof de alcohol en de sigaretten aan de kant en kocht zich een paar loopschoenen - met succes. Strubbe is Belgisch recordhouder op de 60 meter sprint bij 80-plussers en zou volgende maand deelnemen aan het WK voor veteranen. Na zijn beroerte drie weken geleden ging zijn gezondheid echter snel achteruit. "Afgelopen zaterdag liet mijn grootvader al weten dat hij klaar was om te gaan", zegt kleinzoon Bruno Vermeeren. (RDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN