'Superman' achter Kruidvat gaat op 89ste met pensioen

Li Ka-shing (foto), de rijkste man van Hongkong, stapt op als voorzitter van zijn zakenimperium. Zijn oudste zoon Victor neemt de voorzittershamer over van twee van zijn bedrijven, melden plaatselijke media. In juli wordt Li, die in Hongkong 'Superman' genoemd wordt, 90. Hij blijft wel betrokken bij zijn bedrijven als voornaamste adviseur, liet hij zelf weten. Volgens 'Forbes' staat Li op de 23ste plaats in de lijst van 's werelds rijkste personen, met een geschat vermogen van 35,3 miljard dollar (28,6 miljard euro). Li stamt uit een eenvoudig gezin in het zuiden van China, en verliet op zijn 12de de school om zijn familie te helpen. In 1950 richtte hij een fabriek op waar plastic gefabriceerd wordt, en hij slaagde erin dat bedrijf te doen uitgroeien tot een zakenimperium, waartoe onder meer de winkelketens Kruidvat en ICI Paris XL behoren. Verder is hij via zijn holding CK Hutchison ook actief in de havensector, infrastructuur, financiële diensten, telecom en energie.

