'Superkern' neemt nog geen besluit over relanceplan

De 'superkern' heeft zaterdag nog geen beslissing genomen over het relanceplan dat premier Sophie Wilmès (MR) voorstelde. Daarin stonden maatregelen zoals een tijdelijke btw-verlaging in de horeca, een verlenging van het corona-ouderschapsverlof en een eenmalige premie voor leefloners, mensen met een beperking en ouderen met inkomensgarantie. De oppositie was misnoegd, omdat de regering al eerder over haar plannen communiceerde, maar zaterdag geen teksten kon voorleggen. De tien partijen zullen het plan komende week verder bespreken in werkgroepen, waar ook de budgettaire impact van de voorstellen duidelijk moet worden. Verwacht wordt dat er zaterdag beslist wordt, voor de horeca opengaat. PS-voorzitter Paul Magnette legt intussen bij de superkern een relanceplan op tafel van 37,5 miljard, dat onder meer voorziet in de verlenging van het stelsel van tijdelijke werkloosheid tot het einde van het jaar. (ARA)

