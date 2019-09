Exclusief voor abonnees "Super dat Kim terugkomt" 20 september 2019

Hij moet zowat de enige Belgische sportieveling zijn die nog geen reactie had geuit op de comeback van Kim Clijsters, maar gisteren in Metz kreeg Goffin daartoe wel de kans. "Ik vind het super en denk dat ze het met een goede ingesteldheid doet. Ze lijkt er veel plezier in te scheppen, in die poging om terug te keren. Ze zet zich niet te hard onder druk en keert vooral terug omwille van de goesting en de liefde voor het tennis. Ik weet niet hoe ze zich fysiek voelt en sinds wanneer ze al weer aan het trainen is, maar het wordt alleszins interessant om te volgen." (FDW)