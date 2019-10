Exclusief voor abonnees "Sunweb méér gericht op rondewerk" VAN WILDER 10 oktober 2019

No hard feelings, benadrukt Ilan Van Wilder, thuis in Opwijk herstellend van zijn verwondingen na een val in de Ronde van Lombardije U23. "We gaan zonder ruzie uit elkaar. Ik ben Lotto-Soudal dankbaar voor het mooie en leervolle jaar. Maar ik moet nu vooruitkijken. En aan mezelf denken. Zonder me daarbij te laten leiden door gevoelens of emoties." En dus wordt het: drie jaar Sunweb in plaats van Lotto-Soudal, Jumbo-Visma of Bora-hansgrohe. "Omdat hun langetermijnplanning en doelen me toch nét iets meer aantrekken. Ik voelde me niet verplicht om door te stromen bij Lotto-Soudal." "Dat hebben De Plus en Cras ook niet gedaan. Na grondig overleg met mijn persoonlijke trainer Michel Geerinck heb ik gekeken wat het beste voor me was. Héél lang nagedacht. Alle pro's en contra's afgewogen. Waarbij ik toch vaak uitkwam bij Sunweb. Team met een uitstekende reputatie qua opleiding en begeleiding, dat nog maar weinig van zijn talrijke, jonge talent heeft verprutst. De Nederlandse basis en taal spelen natuurlijk ook een rol. Maar vooral toch het feit dat ze meer georiënteerd zijn op het rondewerk dan het eerder 'klassiek' geschoeide Lotto-Soudal. In de rittenkoersen ligt mijn toekomst. Ik kan er, in samenspraak met de coach van de ploeg, ook perfect blijven samenwerken met Michel." (JDK)

