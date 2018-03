"Stuyven trapje hoger dan Degenkolb" Eerste Ronde-verkenning als kopman 30 maart 2018

Vierde in de Omloop, tiende in Milaan-Sanremo, zesde in de E3 Harelbeke en tiende in Dwars door Vlaanderen: Jasper Stuyven (25) rijdt een regelmatig voorjaar. Veel regelmatiger dan ploegmaat John Degenkolb (29) - nochtans ex-winnaar van Sanremo en Roubaix - en daarom kiest Trek-Segafredo zondag voor Stuyven als kopman.

