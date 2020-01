Exclusief voor abonnees "Stuyven blijft onze kopman" WERELDKAMPIOEN PEDERSEN 22 januari 2020

Wereldkampioen of niet, Mads Pedersen gaat zich komend voorjaar schikken naar vriend en ploegmaat Jasper Stuyven. De 24-jarige Deen vindt niet dat zijn status van schaduwkopman bij Trek-Segafredo verandert nu hij de regenboogtrui draagt. Pedersen wil zich eerst constanter tonen na een mislukt voorjaar in 2019. "Ik? Kopman in de Vlaamse klassiekers? Die rol blijft weggelegd voor Stuyven", vertelt Pedersen. "Ik moet aantonen dat ik een heel voorjaar lang op topniveau kan presteren, zoals Jasper. Hij mist enkel nog die grote uitschieter. Samen zullen we daar werk van maken." (DMM)