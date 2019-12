Exclusief voor abonnees 'Studio Verhulst': Viktor en Marie krijgen radioshow op NRJ 18 december 2019

In het nieuwe jaar krijgen Viktor (25) en Marie (24) Verhulst hun eigen radioshow op NRJ. Zo zijn ze de eerste Vlaamse broer en zus die samen in de ether te horen zijn. 'Studio Verhulst' wordt vanaf 15 januari elke woensdag uitgezonden tussen 14 en 16 uur. Hun familieband zal erin centraal staan, en ze gaan ook in gesprek met de luisteraars. Als kind vlogen Viktor en Marie elkaar vaak in de haren, nu zijn ze de beste vrienden. Maar hoe zit dat in andere families? "Het is de eerste keer dat we echt samenwerken en ik heb er veel zin in", vertelt Viktor. "Dit past bij ons: we zijn dol op de muziek die NRJ draait en houden ervan als de dingen vooruitgaan, wat bij radio natuurlijk zo is." Marie proefde al een beetje van radio als showbizzreporter bij NRJ. "Ik ben blij dat dat nu meer wordt. En dan nog samen met mijn beste vriend. Ik wil alles eens geprobeerd hebben, en radio maken stond nog op die 'wishlist'. Mijn jaar start dus alvast goed."

