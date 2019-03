'Studio Tarara' en 'De twaalf' geselecteerd voor Canneseries 14 maart 2019

De VTM-reeks 'Studio Tarara' van Tim Van Aelst is één van de tien geselecteerde producties voor Canneseries, een Frans festival dat uitsluitend nieuwe series vertoont en plaatsvindt van 5 tot 10 april. "Wij zijn eerlijk gezegd geschrokken van de internationale belangstelling, want er waren nóg festivals in Europa en de VS geïnteresseerd", klinkt het bij productiehuis Shelter. Ook de Eén-reeks 'De twaalf', die zelfs nog niet eens te zien is, wist een plekje in de shortlist te veroveren. De serie van Bert Van Dael en Sanne Nuyens, over een volksjury tijdens een assisenproces, zal in Cannes in première gaan.