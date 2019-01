'Students 4 Climate' stellen manifest voor 26 januari 2019

"Politici, luister verdomme naar ons." Een duidelijke boodschap van 'Students 4 Climate' die gisteren haar manifest met vijf eisen aan de Belgische politici voorstelde. De studentenbeweging schaart zich achter de scholieren van 'Youth 4 Climate' die al drie weken op rij betogen. Volgens de studenten is het klimaatprobleem een politiek probleem. "Ons land telt vier klimaatministers die de verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven. Maar het klimaat stopt niet aan de taalgrens", vertelt woordvoerder Bakou Mertens. Daarom pleiten de studenten voor een federaal, transparant, ambitieus, maar vooral ook sociaal klimaatplan. "Het klimaatplan zal sociaal zijn of zal niet zijn. Wij zeggen neen tegen vlakke belastingen op kap van de zwaksten." Zij eisen dat de politiek haar burgers betrekt en dat België zo een internationale voortrekkersrol zal spelen in de ecologische transitie. "Wij blijven doorgaan tot dit doel bereikt is." (VRJB)

