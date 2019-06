Exclusief voor abonnees 'Studeerpil' uit de rekken wegens te veel cafeïne 18 juni 2019

Producent Brainrush haalt in overleg met het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de zogenaamde Studeerpil uit de handel. Het voedingssupplement, dat bij Kruidvat werd verkocht, bevat een te hoog gehalte aan cafeïne. Volgens het etiket bedraagt het cafeïnegehalte per aanbevolen dagelijkse dosis 400 mg (maximaal 4 pillen per dag). De norm voor voedingssupplementen is echter 80 mg per dag. Vanaf 200 mg per dag is er een toename van angstgevoelens, aldus de producent. Brainrush vraagt klanten om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt, waar het aankoopbedrag wordt terugbetaald. De Studeerpil werd sinds 27 mei verdeeld. Meer info bij Kruidvat klantendienst (tel. 0800/16971) of info@studeerpil.nl.

