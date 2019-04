Exclusief voor abonnees "Strijdlust opgekrikt in Ronde" Stuyven 12 april 2019

Zijn strijdlust is nog intact. Ondanks het tegenvallende voorjaar van Jasper Stuyven blikt het speerpunt van Trek-Segafredo met vertrouwen vooruit naar Parijs-Roubaix, waar hij de voorbije twee edities vierde en vijfde finishte. "Ik heb in de Ronde van Vlaanderen mijn strijdlust serieus kunnen opkrikken met mijn prestatie daar", blikte Stuyven, die gisteren verkende, vooruit. "Ik finishte als negentiende, maar liet me meermaals opmerken en zat veel aan het front te strijden. Ik hoop in Parijs-Roubaix alvast even goed, zo niet nog beter te kunnen doen." Stuyven kijkt alvast uit naar één strook in het bijzonder. "Die van Cysoing. Ik maakte daar de beslissende vlucht toen ik in 2010 Roubaix won bij de junioren en zette daar Fabian Cancellara af bij mijn eerste Helleklassieker bij de profs." (VDVJ)

