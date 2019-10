Exclusief voor abonnees "Stress was weg na opwarming" 18-jarige De Ketelaere vervangt Vormer 23 oktober 2019

Zijn stormachtige ontwikkeling kende gisteravond een absoluut hoogtepunt. Jeugdproduct Charles De Ketelaere, die op 500 meter van zijn thuis een basisplaats kreeg tegen PSG. De 18-jarige middenvelder kreeg de voorkeur op Balanta en Schrijvers om Vormer te vervangen en deed dat met succes. "Je droomt al héél lang om hier in dit stadion te spelen. En dan krijg je meteen tegen PSG de kans", glunderde de Bruggeling. "Ik had me voorgenomen om direct scherp te zijn, om mijn mannetje te staan. Dat ging al bij al behoorlijk goed. Maandag zei de coach dat ik kans maakte op een basisplaats en enkele uren voor de match viel uiteindelijk de beslissing. Het was een leuke dag. Toen ik in de tunnel stond, voelde ik het serieus kriebelen. Eens de opwarming begon, viel alle stress weg. Ik zal goed slapen, al zullen er nog veel zaken voorbijflitsen vannacht (lacht)."

