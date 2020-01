Exclusief voor abonnees "Strengere regels nodig voor aanwervingen op kabinetten" 24 januari 2020

België moet de regels voor de integriteit van de ministers en hun kabinetsleden aanscherpen. Dat zegt Greco, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa. Er is volgens hen geen integriteitsbeleid of een deontologisch kader van toepassing op de Belgische ministers. "Volledig naar believen kunnen ze kabinetsleden aanwerven en verlonen." De voorwaarden voor de aanwerving moeten transparanter worden, net als de activiteit en tewerkstelling van kabinetsmedewerkers. Greco zal de uitvoering van de jongste aanbevelingen aan België in 2021 evalueren.