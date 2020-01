Exclusief voor abonnees "Stop met Windows 7 te gebruiken, het is niet veilig" 11 januari 2020

Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) en consumentenorganisatie Test Aankop roepen op om geen gebruik meer te maken van het besturingssysteem Windows 7. Dat werd in 2009 gelanceerd. Omdat de beveiligingsvereisten sindsdien zo hard veranderd zijn, stopt Microsoft vanaf maandag met de ondersteuning. Windows 7 zal nadien nog wel werken, maar er zullen geen beveiligingsupdates meer gelanceerd worden. "Daardoor worden computers die op Windows 7 draaien bijzonder kwetsbaar voor cyberaanvallen", waarschuwt het CCB. Intussen is 79,9% van de gebruikers overgestapt op Windows 10, maar 12,8% blijft voorlopig Windows 7 trouw. Ook nóg oudere versies, zoals XP en Vista, zijn nog in gebruik, zij het in veel mindere mate.

