"Stop eind 2021"

Nog twee jaar. Dan houdt Alejandro Valverde (39) het onherroepelijk voor bekeken. De ex-wereldkampioen (Innsbruck 2018) bevestigde zijn toekomstplannen tegenover de Spaanse sportkrant AS. "Ik wil nog twee seizoenen op het allerhoogste niveau koersen. Na 2021 zou ik graag in een andere rol bij Movistar blijven." Valverde zal dan 41 zijn. Hij wil zijn resterende tijd in het peloton zo efficiënt mogelijk benutten en nog enkele hiaten opvullen in zijn palmares. "Ik heb het WK gewonnen, klassiekers en etappes in de drie grote ronden. Maar een olympische medaille ontbreekt nog." Op zijn rijke erelijst, naast de wereldtitel, ook vier keer Luik-Bastenaken-Luik, vijf keer Waalse Pijl en achttien ritzeges in Giro, Tour en Vuelta (en één eindzege in de Vuelta 2009). (JDK)

