Exclusief voor abonnees "Stoer interieur doorbreekt oubollig imago" HUIZEN TE KOOP | CHALETS 11 juli 2020

00u00 0

ANTWERPEN GEEL € 89.000

"Heel wat mensen hebben de voorbije maanden hun eigen streek of bij uitbreiding land beter leren kennen en appreciëren. Het besef is gegroeid dat we lang niet altijd de grens moeten oversteken om een vakantiegevoel te ervaren. Maar omdat vakantie voor de meesten ook even weg van thuis betekent, kunnen tweede verblijven op heel wat belangstelling rekenen. De kust is het populairst, maar wie meer van de natuur en rust houdt, heeft ook een groot aanbod in het binnenland.

En het goede nieuws is dat je daarvoor niet per se over een groot budget hoeft te beschikken. Dat geldt zeker voor huizen op een recreatiedomein, waar je doorgaans enkel eigenaar wordt van het gebouw en daarnaast een jaarlijkse grondbelasting betaalt. Dat is ook bij deze twee chalets in park De Netevallei het geval, die samen worden verkocht. Ze staan wel los van elkaar, met tussenin een binnentuintje met een zithoek en een overdekte keuken. Aan een van de chalets is er een tweede zithoek waar je uitkijkt op het water van een van de vele visvijvers op het domein." "De stijlvolle buitenaankleding schept hoge verwachtingen voor binnen, en die worden ook ingelost. Met voornamelijk steigerhout is er een stoer interieur ingericht dat mij het oubollige beeld dat ik van chalets heb helemaal doet vergeten. Ook de grote ramen en de keuze om alles open te maken - het toilet zit slechts verscholen achter een halfhoog muurtje - is geslaagd. De Siemens-keukentoestellen, sierhaard en airco maken duidelijk dat er eveneens in kwaliteit en comfort is geïnvesteerd. De ene chalet is voorzien van een bad, de andere van een douche. Er is telkens slaapplaats voor twee personen.

De eigenaar kan van alles facturen voorleggen, wat extra vertrouwen schenkt. Omdat de volledige inboedel mee verkocht wordt, kun je hier nog deze zomer op vakantie komen. Bij elke chalet hoort een autostaanplaats. De jaarlijkse grondlasten schommelen rond de 1.100 euro. In het recreatiepark kan je wandelen, fietsen, vissen, tennissen en iets eten en drinken."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen