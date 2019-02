'Stierke' Van Den Broeck (63) overleden 18 februari 2019

Opnieuw moet het Belgisch basketbal afscheid nemen van een monument. René Van Den Broeck overleed na een ongelijke strijd tegen kanker. Van Den Broeck speelde in de jaren 70-80 in de topklasse bij Bus Lier en MP Mechelen. VDB was alom gekend als het 'stierke' omwille van zijn fysieke capaciteiten en zijn onvoorwaardelijke vechtlust. De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag plaats, om 9 uur in het crematorium in Wilrijk. (RBE)