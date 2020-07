Exclusief voor abonnees "Stiekem vind ik het supergezellig" 03 juli 2020

"Wie had zes maanden geleden gedacht dat een concert op deze manier zou moeten doorgaan?", vroeg Selah Sue bij aanvang van haar optreden aan haar publiek - 100 tafeltjes van 4 mensen groot. "Maar ik vind het stiekem ook wel supergezellig. Het past toevallig ook perfect in de sfeer waarin ik de laatste jaren mijn nummers geschreven heb... Het is aangenaam dat ik nu iedereen kan zien die hier vandaag is. Normaal is dat een waas, maar nu zie ik persoonlijkheden." Ook na afloop was de Leefdaalse nachtegaal nog steeds enthousiast. "Het is even wennen voor iedereen, maar wij als creatievelingen... We'll make this work this summer!"