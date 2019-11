Exclusief voor abonnees "Sterke progressie" bij Bone Therapeutics 07 november 2019

Het gaat vooruit bij het stamceltherapiebedrijf Bone Therapeutics uit Gosselies. In de eerste plaats zijn er vorderingen met de lopende onderzoeken, ook om die goedgekeurd te krijgen. De komende maanden worden enkele mijlpalen gecommuniceerd. Die vooruitgang blijkt ook uit de kwartaalcijfers. Er was een verlies van 8,1 miljoen euro, of 10% minder dan dezelfde periode vorig jaar, en de cashburn daalde van 10,5 miljoen vorig jaar naar iets minder dan 8 miljoen. Bone kreeg meer geld binnen uit licenties en mijlpaalbetalingen. Over het hele jaar zal Bone tussen de 12 en 13 miljoen euro verbruiken. Het heeft nog iets meer dan 10 miljoen euro in kas.

