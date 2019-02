'Stempelende miljonair' stal 1,5 miljoen van vzw 08 februari 2019

Een Gentse hoteleigenaar en projectontwikkelaar is veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij bijna 1,5 miljoen euro van een vzw naar zijn eigen rekening had doorgesluisd. De feiten dateren uit 2008 en 2009. Didier De Witte runde met zijn kinderen een vzw die een rusthuis uitbaatte in Wallonië. Via valse cheques en frauduleuze facturen werd geld naar zijn privérekening gebracht en naar een 'zwarte rekening' van zijn hotel. Naast de celstraf kreeg De Witte 240.000 euro boete en werd er een half miljoen verbeurdverklaard. Zijn dochter kreeg een half jaar cel met uitstel. In 2011 werd de projectontwikkelaar al veroordeeld omdat hij ingeschreven stond als werkzoekende - ook al was hij bestuurder van vier vennootschappen. Hij streek - als miljonair - tienduizenden euro's aan stempelgeld op. (OSG)

