"Stel vaccins van uw kind niet uit"

Tijdens de corona-epidemie is het belangrijk om ook de aanbevolen vaccinaties niet te vergeten en die te laten toedienen op de aanbevolen vaccinatiemomenten. Dat zegt het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid naar aanleiding van de start van de Europese Vaccinatieweek. "De uitbraak van het coronavirus toont nog eens hoe belangrijk vaccinaties zijn. We willen niet dat de huidige epidemie het risico verhoogt op uitbraken van vaccineerbare infectieziekten, zoals mazelen." Kind en Gezin heeft in maart de vaccinatiesessies tijdelijk stopgezet, maar daarna weer opgestart. Ook binnen de Centra voor Leerlingenbegeleiding wordt bekeken hoe ze dit schooljaar nog vaccinatiesessies kunnen organiseren.

