"Stel contact met huisarts niet uit"

01 april 2020

Patiënten met kanker en mensen met gezondheidsklachten die niets met corona te maken hebben, kunnen ook nu nog bij hun huisarts of specialist terecht. Kom op tegen Kanker roept op contacten met de huisarts of de behandelend arts niet uit te stellen. De organisatie hoort van huisartsen en artsen in het ziekenhuis dat ze veel minder patiënten zien met klachten die losstaan van het coronavirus. Blijkbaar stellen veel mensen hun bezoek aan de huisarts of specialist uit. Dat is geen goed idee. Wie te lang met klachten blijft rondlopen, loopt het risico dat die verergeren en dat de behandeling zwaarder wordt. Wie zich zorgen maakt, moet de huisarts of de specialist telefonisch contacteren. Mensen met kanker kunnen er ook op rekenen dat hun behandeling voortgezet wordt. Alle noodzakelijke onderzoeken en kankerbehandelingen vinden nog plaats.

