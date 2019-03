"Stef, jij bent voor altijd wereldkampioen van Balen" UITVAART VERONGELUKTE RENNER (19) 25 maart 2019

"Niet ik, maar wel jij zult voor altijd de wereldkampioen van Balen zijn." Met die woorden nam wielrenner Remco Evenepoel zaterdag afscheid van zijn overleden ex-ploegmakker Stef Loos (19). De afscheidsviering in Dessel werd bijgewoond door meer dan duizend personen. Zij eerden de renner op vraag van ploegleider Jef Robert met een staande ovatie, die ruim een minuut duurde. Voor het altaar van de Sint-Niklaaskerk stond een glanzende, witte urne met daarnaast Stefs wielertruitje en zijn reservefiets - opgeblonken door zijn jongere broer Stijn. Na het nummer 'Rije, rije, rije, stoempe, stoempe, stoempe' las die ook een brief voor. "Je zou eens moeten zien, broer, wie hier allemaal is voor jou. Al die ploegmakkers met hun fluovest. En je reservefiets, want je echte fiets zijn ze aan het opknappen. Ik ga onze gesprekjes blijven voortzetten. Je zal voor ons altijd de coureur van de familie blijven." (VTT)

