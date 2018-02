'Steelstofzuigers' doen naam eer aan Veel geld kwijt aan nieuwe batterij 14 februari 2018

Ze zijn misschien wel praktisch, zo zonder dat vervelende snoer, maar steelstofzuigers zijn vaak allesbehalve duurzaam. Uit een nieuwe test van consumentenorganisatie Test Aankoop blijkt onder meer dat de batterijen van steelstofzuigers maar een beperkte levensduur hebben én bovendien duur zijn om te laten vervangen. Eén van de 19 geteste modellen had daarbij een onvervangbare batterij. Sommige verkopers gaven ook geen garantie op de batterij, wat compleet onwettig is. Een nieuwe is ook bijzonder duur: bij 12 modellen kost een batterij minstens 25% van de minimale aankoopwaarde, bij één uitschieter zelfs 75%.

