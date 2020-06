Exclusief voor abonnees "Steak-tartaar met de collega's" Wouter Torfs (62) CEO Schoenen Torfs 08 juni 2020

"Zodra het weer het toelaat, boek ik samen met wat collega's een tafeltje op het terras van taverne De Lekkerbek in Waasmunster, dat niet zo ver van ons kantoor ligt. Dan bestel ik mij een lekkere steak-tartaar met versgesneden frietjes. De voorbije maanden heb ik geregeld zelf gekookt en naar wat ik mij laat vertellen, heb ik toch een aantal goede receptjes voor een stoofpotje en vissoep. Maar nu vind ik het belangrijk dat we met z'n allen de horeca een hart onder de riem steken. Als we de maatregelen opvolgen, kan dat net zoals bij het shoppen veilig gebeuren."

