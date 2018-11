'Steak-friet' net verteerd en al 'Week van de friet' 21 november 2018

00u00 0

Amper twee weken na de 'Week van de steak-friet' volgt al de 'Week van de friet'. Ditmaal roept het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) op om tussen 26 november en 2 december de frituur te bezoeken in gezelschap. Want 'samen smaakt een frietje beter'. Het promotieagentschap VLAM wil door het promoten van de Belgische frietkotcultuur de frituristen positief in de kijker zetten en de Belg met vrienden naar het frietkot leiden. Wie zijn 'frituurmoment' fotogeniek deelt op Facebook, Instagram of Twitter met de hashtag #BestFrietFriends, maakt kans op een groot frietfeest voor honderd Facebookvrienden. Smakelijk! (SPK)