'Statiegeld Store' moet debat petflessen heropenen 16 november 2018

00u00 0

In Antwerpen is een tijdelijke Statiegeld Store geopend. Tot en met morgen kan je er lege petflessen inleveren. In ruil krijg je een symbolische euro en een gratis bus wasmiddel van Ecover. Van de ingeleverde petflessen in de Statiegeld Store zal designer Dirk van der Kooij een 'discussietafel' maken. De tafel wordt nadien ingezet om verder over het onderwerp door te praten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN