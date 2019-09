Exclusief voor abonnees "Startprijs van 399.000 euro" "VOOR DERGELIJKE HUIZEN OP DIE LOCATIE IS ER EEN BREDE DOELGROEP" 21 september 2019

00u00 0

De eigenaars: Anouschka Schroeyers (40), Dirk (60) en Annalyssa (10). In het weekend verblijft pleegkindje Karissa-Lena (6) er ook soms.

De woning: De prefab bungalow is gebouwd in 1968. De huidige eigenaars kochten het huis in 2012 en zorgden voor een modernere stijl met onder meer een nieuwe keuken en bad-kamer. Er zijn drie slaapkamers en een bureau. De garage heeft ook een kelder.

Oppervlaktes: +- 125 m2 en 700 m2 (perceel)

De locatie: Korbeek-Lo (Vlaams-Brabant)

De aankoopprijs: 310.000 euro in 2012

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis