"Start zonder druk" Vandaag seizoensdebuut in Valencia 06 februari 2019

Net als de voorbije jaren begint Van Avermaet zijn seizoen in de Ronde van Valencia (6-10/2). "Een leuke koers en ik kan er zonder druk starten", zegt de kopman van CCC. "Ik word niet afgerekend op wat ik de komende dagen presteer. Maar je kent me: ik koers graag. Ik heb gezien dat de derde rit iets voor mij kan zijn: een lastig profiel, de hele tijd op en af, en een lastige aankomst. Ook de vierde rit is iets voor mij. Misschien dat ik me daar al eens probeer te tonen. (lacht) Weet je, zo'n eerste koers is altijd speciaal. Na de winter weet een coureur nooit waar hij staat. Ga ik kunnen diep gaan? Ga ik meteen een goed gevoel hebben? Ik weet het niet, maar ik heb wel het idee dat ik sta waar ik op dit moment moet staan. Ik heb een goeie winter gehad, zonder grote problemen. Natuurlijk waren er kleine kwaaltjes, een lichte verkoudheid, mijn chronische hielblessure die weer wat opspeelde, maar niks ergs. Ook de sfeer in de nieuwe ploeg zit goed. Patrick Bevin won meteen een rit in de Tour Down Under, een WorldTourwedstrijd, dat was niet verwacht. Het geeft iedereen een positief gevoel. We zijn meteen mee als ploeg, we hebben zelfs voorsprong op veel ploegen. We starten in Valencia met onze voorjaarskern: ik heb al een hele tijd met hen getraind op oefenkamp, maar ik vind het wel handig dat ik de ploegmaats nu ook in de koers beter kan leren kennen." (BA)

