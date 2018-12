"Standard voor schut gezet" 1ste goal voor Denswil 03 december 2018

Zo lang heeft hij er de vorige seizoenen nooit op moeten wachten. Stefano Denswil, die gisteren tegen de Rouches eindelijk zijn eerste treffer lukte. "Dat Standard in het laatste kwartier van de heenmatch allerlei trucjes begon te doen, heeft ons gemotiveerd. Ze wilden ons voor schut zetten en vandaag hebben wij hen voor schut gezet. De kloof is nu acht punten: dat ziet er goed uit, de rest zien we dan wel weer. Of het dipje voorbij is? Dat weet ik niet... We hebben nu een goed gevoel en dat willen we vasthouden." (TTV)