"Staan een Bosz en De Boer te springen voor Anderlecht?"

Gilles De Bilde debatteerde gisteren als centrale gast in VISTA! mee over het trainersontslag bij Anderlecht. "Vanhaezebrouck heeft nooit een ploeg kunnen kneden zoals bij Gent, waar iedereen voor mekaar door het vuur ging. Maar voor mij is Hein de enige coach bij wie je de afgelopen tien jaar in België een herkenbaar systeem zag", aldus de ex-Anderlechtspits. "Hoe je het draait of keert: er is gewoon te weinig kwaliteit. Punt aan de lijn."

