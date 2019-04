Exclusief voor abonnees 'Sportifs en Or': veiling voor goede doel 03 april 2019

"In de politiek en in het leven: ik wil de mensen helpen." Dat doet Walter Baseggio, samen met enkele vrienden, onder meer via de website sportifsenor.be. Daar kunnen fans bieden op sportitems - er staan onder meer gesigneerde shirts van Eden Hazard, Yannick Carrasco en Nacer Chadli. De opbrengst gaat naar de strijd tegen kanker en leukemie. (PJC)