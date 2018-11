"Sportieve revanche genomen op US Ploegsteert" KEVIN SARRAZYN - SK NIEUWKERKE 20 november 2018

00u00 0

Kevin Sarrazyn forceerde na de pauze met de 0-2 de beslissing voor SK Nieuwkerke tegen zijn ex-ploeg US Ploegsteert. Sarrazyn nam hiermee sportieve revanche. "Niet op mijn ploegmaats, wel op de club", aldus Kevin Sarrazyn. "Ploegsteert diende na mijn overgang naar Nieuwkerke klacht in bij de Bond. Ze deden tevergeefs een poging om mijn transfer te boycotten. Mijn doelpunt en de 0-2 deed me dan ook veel plezier. Niet tegenover mijn sympathieke ex-ploegmaats. Voor hen vind ik het sneu dat ze opnieuw verloren. Een nederlaag die ze eigenlijk niet verdienden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN