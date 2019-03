"Sportief is KV Mechelen kampioen, punt" 18 maart 2019

De promotie van KV Mechelen is méér dan terecht, want deze club hoort thuis in 1A. En wat betreft operatie Propere Handen: mochten ze schuldig zijn, dan was dit al lang bekend. Vanwege een Club- supporter.

Bjorn Callemeyn

