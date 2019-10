Exclusief voor abonnees 'Spookboerderij' Ruinerwold: vader en huurder blijven in cel 31 oktober 2019

De raadkamer van de rechtbank in het Nederlandse Assen heeft gisteren bepaald dat de twee verdachten in de zaak rond de 'spookboerderij' in Ruinerwold langer in voorarrest moeten blijven. Dat had het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd. Het gaat om de 67-jarige Gerrit-Jan van D., de 'vader' van het gezin, en de 58-jarige Josef B. die de boerderij huurde. Beide heren mogen ook enkel contact hebben met hun advocaten, en niet met de buitenwereld. Het duo zit vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen (mishandeling) en witwassen. Het gezin woonde al jaren in afzondering. Half oktober kwam de zaak aan het licht nadat de 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een lokaal café in Ruinerwold. Toen hij zijn verhaal deed aan de barman, schakelde die de politie in.

