"Sponsor krijgt er naam Anderlecht-stadion gratis bij” Constant Vanden Stock moet wijken voor Lotto Sander Van den Broecke en Jan Mosselmans

10 juli 2019

00u00 1 De Krant Het Constant Vanden Stockstadion bestaat niet meer. Anderlecht speelt z'n thuiswedstrijden voortaan in het Lotto Park. Volgens een goed ingelichte bron heeft de Nationale Loterij de stadionnaam voor een prikje gekocht. Sterker: Marc Coucke zou hem als extraatje weggegeven hebben bij een sponsordeal.

Het nieuws wordt pas overmorgen officieel bekendgemaakt, maar de nieuwe naam was gisteren al even zichtbaar toen hij op de stadionmuur werd gemonteerd. Lotto Park, dus. Volgens onze bron wilde Anderlecht-voorzitter Marc Coucke zo snel mogelijk van de naam Vanden Stock af, om duidelijk te breken met het verleden. Hij zou voor de Nationale Loterij gekozen hebben omdat het een Belgisch bedrijf is met een betrouwbaar imago.



Naar verluidt heeft Coucke de naam als extraatje gepresenteerd tijdens onderhandelingen over een sponsorpakket dat Lotto wilde kopen. Het gaat dan onder meer om businessseats, plaatsen in de eretribune en reclameboarding. Hoeveel dat contract gekost heeft, wordt niet meegedeeld, maar het zou rond het miljoen draaien. De Nederlandse club PSV - zowat van hetzelfde formaat als RSCA - krijgt van Philips 2 miljoen per jaar voor de naam Philips Stadion, een sponsorpakket en een plek op de mouw van de shirts. Vergeleken met het elektronicabedrijf doet de Loterij dus een goeie zaak.

Maar het veel grotere Bayern München vangt bijvoorbeeld 'maar' 6 miljoen van verzekeraar Allianz, wat overeenkomt met 1% van de omzet van de Duitse club. Eén honderdste van de jaaromzet van paars-wit is 1 miljoen euro. Vergeleken met Allianz doet Lotto met andere woorden geen voordeel. Paars-wit noch de Loterij wilde gisteren reageren.