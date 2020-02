Exclusief voor abonnees "Splitsing betekent collectieve armoede" Carl Devos 29 februari 2020

"Wallonië kan niet zonder België". Dat is volgens politicoloog Carl Devos (UGent) de simpele vaststelling als de cijfers op een rij gezet worden. "Een splitsing van het land stort Wallonië in de collectieve armoede. Het is dan ook logisch dat de Walen van hun politici verwachten dat ze zich met hand en tand verzetten tegen de afbouw van de geldtransfers." Confederalisme of een splitsing van het land kan alleen maar als er onderhandeld wordt, en daarbij zal het prijskaartje hét struikelblok zijn. "Als Vlaanderen meer bevoegdheden wil, zal Wallonië daar alleen mee instemmen als er geld tegenover staat." Zelfs voor de meest radicale optie - Vlaanderen dat eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept - zullen er deals gesloten moeten worden. "Want ook de Voka's en VBO's van deze wereld willen geen avonturen, maar een deftige regeling." (FME)

