"'Spitsbroers' kijken met mijn man"

BV kijkt TV | Actrice en scenariste An Swartenbroecx (48)

"Dat een tv in de slaapkamer nefast is voor je seksleven, wil ik met klem ontkennen. (lacht) Tv-kijken doe ik vooral in bed, met mijn man. Guido (De Craene, acteur, scenarist en regisseur, red.) en ik verhuizen rond half twaalf naar de slaapkamer, gewapend met nootjes en een drankje, voor onze tv-nacht. In uitgesteld relais kijken we dan naar een film of reeks. 'Spitsbroers' was fantastisch. 'House M.D.' pikken we ook vaak mee. Vroeger keken de katten mee, maar toen we een nieuwe matras moesten kopen nadat ze ons bed ondergeplast hadden, was de maat vol. Met de kinderen kijken we weleens naar een kwaliteitsfilm of reeks. Of documentaires à la 'Planet Earth'."

