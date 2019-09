Exclusief voor abonnees "Spiraaltje laten verwijderen in Barbados en na drie maanden prijs" Natalia over haar zwangerschap 20 september 2019

"Ik heb mijn spiraaltje laten verwijderen in Barbados", vertelde Natalia (38) openhartig in 'Gert Late Night'. "Ze zeiden daar dat het zeker nog een halfjaar zou duren, maar na drie maanden was het prijs." De zangeres is intussen al 15 weken zwanger en bereidt zich voor op haar opdracht in 'Beat VTM'. Al moet ze wel nog wachten op haar biljartinstructeur, die nog steeds buiten strijd is.

