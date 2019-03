"Spijtige dt-fout" in Boekenweekgeschenk 13 maart 2019

Zelfs professionele spellinggoeroes zijn al eens verstrooid, zo blijkt uit de dt-fout die per ongeluk in het Boekenweekgeschenk is geslopen: 'verwijderd' moet in deze zin natuurlijk eindigen op een 'd'. Voor de jaarlijkse boekenweek van 23 tot en met 31 maart schreef de Nederlandse auteur Jan Siebelink het boekje 'Jas van belofte'. De organisatie van de Boekenweek laat op Twitter weten dat er tot hun spijt in de epiloog van dat boekje een dt-fout staat. "De oorspronkelijke tekst van Jan Siebelink was foutloos", klinkt het. "Hoe dit in het daarop volgende maakproces is geslopen, kunnen we niet meer achterhalen." De fout werd pas ontdekt op het moment dat een oplage van 644.400 exemplaren aan de boekhandel werd uitgeleverd. De Bezige Bij besloot het boekje niet opnieuw te laten drukken, om kosten en het milieu te sparen.

