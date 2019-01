"Spijt? Dat ik hem zo veel moest uitbetalen, ja!" Lambrecht over scorende De Sutter 22 januari 2019

Uiteraard volgde Roger Lambrecht zondagavond op tv ook de wedstrijd van rechtstreeks degradatieconcurrent Moeskroen tegen Oostende. De bezoekers kwamen op voorsprong dankzij een doelpunt van Tom De Sutter, ex-Lokeren. Of Lambrecht geen spijt had dat hij De Sutter had laten gaan, wilden we graag weten. "Spijt? Zeker niet, zeker niet", lachte Lambrecht. "Het is niet omdat hij één goal maakt... Want voor de rest heb ik hem niet gezien. En bij ons heeft hij anderhalf jaar de tijd gehad om zich te tonen. Nee, ik heb er geen moment spijt van dat hij hier weg is. Waar ik wél spijt van heb, is dat ik hem zo veel moest uitbetalen, ja! Daar heb ik véél spijt van." (MVS)

