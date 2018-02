"Spelersraad wist van Deschacht" 24 februari 2018

Op fluistertoon viel vorige week te horen dat Olivier Deschacht na zijn verbanning misschien wel zijn wederopwachting in de A-kern kon maken. Niet aan de orde, zegt Vanhaezebrouck. "We hebben altijd gezegd dat hij voor 'onbepaalde tijd' in de B-kern zou zitten. Als daar iets aan verandert, zullen wij dat communiceren."

HLN