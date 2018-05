"Spelers ontgoocheld dat Radja er niet bij is" Fellaini 23 mei 2018

00u00 0

Marouane Fellaini - met vakantie in Spanje - heeft gisteren bij VTM Nieuws gereageerd op de niet-selectie van Radja Nainggolan. "Het is een grote verrassing, maar de coach beslist en we moeten zijn keuze respecteren. Hij is de baas", zegt de middenvelder. "Heel wat spelers zijn ontgoocheld, net als het Belgische publiek. De coach zal zijn redenen hebben. Wij, de spelers, begrijpen het ook niet, omwille van Radja's kwaliteiten. Ik heb hem gezegd dat hij de beslissing moet respecteren, ook al is hij teleurgesteld. Ik kan wel begrijpen dat hij stopt als international. Maar ik ben zeker dat hij volgend seizoen nog sterker zal zijn."

