"Spelers hebben ook hun verantwoordelijkheid"

Verschueren kwam zaterdag, voor de camera's van Proximus TV, nog even terug op het ontslag van Hein Vanhaezebrouck. "Het klopt dat ik voor Zagreb mijn steun tegenover Hein heb uitgesproken", aldus Verschueren. "Maar het is dan ook mijn taak een serene sfeer rond de coach te creëren. Op Cercle Brugge is er echter iets gebroken, toen was er echt wel een probleem op het veld. Uit de gesprekken die ik nadien met de spelers heb gevoerd, bleek dat het merendeel onder hen niet meer achter het systeem van de trainer stond. De verdedigers wilden met vier achterin spelen. Maar ik wil zeker niet alles op de coach steken. De spelersgroep is niet evenwichtig uitgebouwd en ook de spelers brengen niet meer wat ze de eerste vier matchen brachten. Zij hebben ook hun verantwoordelijkheid." (MJR)

