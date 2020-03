Exclusief voor abonnees "Spelen worden uitgesteld" IOC-lid en ex-WADA-baas Dick Pound 24 maart 2020

00u00 0

De Olympische Spelen van Tokio 2020 worden uitgesteld. Dat verkondigde Canadees IOC-lid Dick Pound gisteren in de Amerikaanse media. "Het staat nog niet vast hoe we verder gaan, maar de Zomerspelen gaan niet op 24 juli van start, dat weet ik wel", zei de 77-jarige Canadees, voormalig voorzitter van het Wereldantidopingagentschap WADA. "Op basis van de informatie die het Internationaal Olympisch Comité nu heeft, zullen de Spelen worden uitgesteld." Terwijl Japan zich samen met het IOC buigt over een mogelijk uitstel van de Olympische én Paralympische Spelen, berekenden experten van de universiteit van Kansai wat zo'n scenario het Aziatische land zou kosten: tussen 5,4 en 5,66 miljard euro. Duizelingwekkend, maar een peulschil vergeleken met een volledige afgelasting, die minimaal 38 miljard euro zou kosten. Het IOC liet al verstaan dat een annulatie niet aan de orde is. (VH/KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis