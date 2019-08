Exclusief voor abonnees "Spektakel verzorgen tegen Wales" Antoine Kina (23) 20 augustus 2019

00u00 0

Geen druk op de schouders van de Red Lions vanavond om 20.30u. Het duel tegen Wales geldt als ultiem opwarmertje voor de halve finale van donderdag. Al mag het spektakel tegen het nummer 25 op de wereldranglijst natuurlijk wel verzorgd worden. Dat vindt ook Antoine Kina, die in Antwerpen zijn EK-debuut vierde. De zoon van ex-Red Pantherscoach Pascal Kina maakte in Antwerpen indruk in de eerste poulematch tegen Spanje. Hij zorgde voor enkele stevige rushes en de manier waarop hij het vijfde en laatste Belgische doelpunt scoorde, was bijzonder fraai. "Nochtans is scoren niet mijn specialiteit", zegt de Gentenaar. "Het was mijn eerste officiële doelpunt voor België. Een geweldig gevoel."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis