"Speelwijze niet veranderen voor Messi"

22 maart 2019

Lionel Scaloni (40) is een gelukkig man. Geef hem eens ongelijk: de Argentijnse bondscoach kan voortaan rekenen op Lionel Messi. "Een voorrecht", noemde hij het gisteren op de persconferentie. "Weinig trainers krijgen daar de kans toe. Kijk, Lionel heeft de keuze gemaakt om terug te komen. Nu is het aan de anderen om een stap vooruit te zetten." Al zal ook Messi zich flexibel moeten tonen. "We gaan onze speelwijze niet veranderen voor hem, maar het is wel een enorme toegevoegde waarde." U hoeft overigens niet te gissen naar de Argentijnse basisploeg. Scaloni gaf zijn elf al prijs: Armani; Mercado, Foyth, Lisandro Martínez; Montiel, Lo Celso, Paredes, Tagliafico; Messi, Lautaro Martínez, Gonzalo Martínez. (VDVJ)

